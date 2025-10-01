Стяг Дацюка подняли под своды «УГМК-Арены» в Екатеринбурге

Именной стяг бывшего нападающего сборной России Павла Дацюка подняли под своды «УГМК-Арены» екатеринбургского «Автомобилиста».

Торжественная церемония состоялась 1 октября перед домашним матчем «Автомобилиста» с «Амуром» в FONBET Чемпионате КХЛ.

Дацюк завершил карьеру в 2021 году. С 2019 по 2021 годы он играл в «Автомобилисте». Также форвард выступал за «Динамо-Энергию», «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА и СКА.

Дацюк дважды выигрывал Кубок Стэнли и по разу становился победителем чемпионата России и Кубка Гагарина.