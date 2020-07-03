Строительство новой арены «Авангарда» идет по плану

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, как продвигается работа по возведению новой арены для клуба.

— Несмотря на обстоятельства, с которыми пришлось столкнуться в этом году не только нам — всему миру, по строительству арены мы придерживаемся плана и собираемся начать сезон-2022/23 в Омске, — цитирует Крылова Twitter омичей. — В будущем у нас так же в планах создание своего фарм-клуба в Омске...

Все иностранцы приезжают 8-15 июля. Но сейчас мы не можем гарантировать, что так и будет, есть обстоятельства, связанные с пандемией. Мы оказываем поддержку легионерам и тренерскому штабу — в режиме онлайн.