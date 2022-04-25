Стремвалль попал в сферу интересов «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» заинтересован в нападающем Мальте Стремвалле, сообщает ГорОбзор.Ру.

В сезоне-2021/22 Стремвалль играл в составе минского «Динамо». Он провел 38 матчей, набрав 32 (19+23) очка. В плей-офф: 4 игры, 3 шайбы и 1 голевая передача. 15 апреля стало известно, что контракт с клубом расторгнут по соглашению сторон.

В КХЛ 27-летний хоккеист также выступал за «Сочи» и СКА.