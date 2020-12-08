Стремвалль — о поражении от рижского «Динамо»: «СКА нужно играть проще и лучше реализовывать свои шансы»
07:00
Форвард СКА Мальте Стремвалль подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:4 ОТ).
«Хорошо начали матч, играли быстро, вышли голодными, в целом нужно было просто забивать больше. Много удалялись, а соперник был эффективен в большинстве, нужно играть проще и лучше реализовывать свои шансы», — приводит слова Стремвалля официальный сайт КХЛ.
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