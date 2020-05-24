Стремвалль намерен остаться в КХЛ, несмотря на предложение из НХЛ
13:49
Нападающий Мальте Стремвалль рассказал, что намерен продолжить карьеру в КХЛ.
— Сейчас все выглядит так, что я продолжу играть в России, — цитирует Стремвалля HockeyNews.se. — Все еще стремлюсь попасть в НХЛ. У меня было предложение оттуда, но я решил его отклонить. Чувствую, что мне нужно сделать несколько шагов вперед, прежде чем смогу попасть в НХЛ.
Прошлый сезон 25-летний швед провел в составе «Сочи». До этого форвард два года отыграл в финском «КооКоо».
В сезоне-2019/20 Стремвалль набрал 39 (21+18) очков в 52 матчах за сочинский клуб.
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