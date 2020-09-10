Столяров стал игроком рижского «Динамо»

Рижское «Динамо» подписало контракт с 34-летним нападающим Геннадием Столяровым, который в прошлом сезоне выступал за «Спартак», информирует сайт рижан.

Нападающий провел 44 матча регулярного чемпионата в сезоне-2019/2020, сделал 3 передачи, выполнил 49 силовых приемов, заблокировал 18 бросков, получил 24 штрафных минуты и коэффициент полезности «минус 11».

Столяров был выбран «Детройтом» в 8-м раунде под общим номером 257 на драфте НХЛ 2004 года. Большую часть своей карьеры он провел в КХЛ, сыграл 477 матчей в регулярном чемпионате и 58 матчей плей-офф. Нападающий забил 60 голов и сделал 94 передачи за 12 сезонов КХЛ, забил 1 гол и сделал 11 передач в 58 матчах плей-офф.