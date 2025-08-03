Стоимость одного чемпионского перстня для хоккеистов и тренеров «Локомотива» — три миллиона рублей

Сегодня, 3 августа, в Ярославле проходит чемпионский парад «Локомотива», посвященный победе в Кубке Гагарина-2025.

По данным «СЭ», стоимость производства каждого чемпионского перстня, которые получили хоккеисты и тренеры «Локомотива», — три миллиона рублей.

При этом большая часть штаба команды не была приглашена на парад и не получит кольца (Игорь Никитин и его ассистенты, перешедшие в межсезонье в ЦСКА). Из тренеров перстни были вручены Дмитрию Красоткину, Антону Буту и Вячеславу Гусову.