Стивен Кэмпфер: «Приятно выиграть первый хоккейный матч в Дубае, особенно у «Авангарда»

Защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер после победы над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ в Дубае (3:1) рассказал о своей заброшенной шайбе и встрече с Хенриком Лундквистом у раздвевалки.

— Мне понравился матч, организаторы проделали большую работу. Учитывая сроки заливки льда, он был даже лучше, чем ожидилось. Атмосфера на трибунах была отличная, Дубай здорово нас приняли.

— У вас получился гол из-под ворот, расскажите про него.

— Пар Линдхольм и Кирилл Панюков здорово отборолись у лицевого борта, у меня получилось затеряться за спинами, и здорово, что шайба нашла меня под воротами. Очень хорошо, что мы смогли забить второй гол в тот момент.

— После этой шайбы преимущество было уже на стороне «Ак Барса»?

— Мне кажется, преимущество мы получили, когда отыграли в меньшинстве в начале третьего периода. После этого стали появляться моменты, мы чаще играли в их зоне. Ближе к концовке соперник смог отыграть одну шайбу, но Тимур Билялов играл очень круто и принес нам победу.

— Вы стали игроком матча в первой игре КХЛ в Дубае. Каково это?

— Мне везет, что со мной играет столько хороших игроков, просто мне достался результат командой игры.

— Но победить в первом хоккейном матче в Дубае приятнее, чем обычно?

— Это точно запоминается, всегда можно будет говорить «Я выиграл первый матч в ОАЭ». Особенно приятно победить «Авангард», который выбил «Ак Барс» из плей-офф год назад. Каждый матч против них в этом сезоне для нас что-то значит.

— После Хенрик Лудквист ждал вас у раздевалки. О чем вы говорили?

— Мы два года играли вместе в Нью-Йорке лет 6-7 назад, давно знакомы. Было здорово его увидеть, обменяться новостями, узнать о его семье. Неожиданно, конечно, встретиться в Дубае, а не в Нью-Йорке, в основном мы говорили о семьях, потому что давно не виделись.