Кэмпфер: «У «Трактора» есть ядро молодых игроков, а это интересно для меня, как хоккеиста»
Защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер рассказала, почему решил перейти в челябинский клуб.
«Не думаю, что финансовая сторона вопроса имела значение. Я отношусь с огромным уважением к Казани и «Ак Барсу». Благодарен им за теплый прием меня и моей семьи, за их отношение к нам на протяжении всего сезона. После общения с генеральным менеджером «Трактора», главным тренером команды, Заком Фукале, Бадди Робинсоном...
Сикьюра на тот момент еще не подписался в «Трактор». Я общался с ребятами, которые уже играли за «Трактор», они отзывались о клубе только положительно, также положительно отзывались и о Челябинске, и самом о коллективе. В прошлом году «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, у команды есть ядро молодых игроков, а это интересно для меня, как хоккеиста. И теперь в этой команде еще и такой хороший тренер.
По ходу предсезонных сборов мы выстраивали наш стиль игры, адаптировались на пути к нашей цели. Стиль игры, главный тренер, генеральный менеджер, тот факт, что мне было бы комфортно в команде и городе — все это было важно. Теперь я делаю все, чтобы быть тем игроком, который будет помогать команде», — цитирует Metaratings.ru Кэмпфера.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|2
|Нефтехимик
|4
|3
|1
|6
|3
|Сал. Юлаев
|3
|3
|0
|6
|4
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|5
|Автомобилист
|4
|2
|2
|4
|6
|Амур
|4
|2
|2
|4
|7
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|8
|Лада
|3
|1
|2
|2
|9
|Сибирь
|4
|1
|3
|2
|10
|Металлург Мг
|4
|1
|3
|2
|11
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|12
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|4
|4
|0
|8
|2
|Спартак
|4
|3
|1
|7
|3
|ЦСКА
|4
|2
|2
|5
|4
|Торпедо
|4
|2
|2
|5
|5
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|6
|Северсталь
|4
|2
|2
|4
|7
|Витязь
|4
|2
|2
|4
|8
|Куньлунь РС
|4
|2
|2
|4
|9
|СКА
|4
|1
|3
|3
|10
|Динамо М
|4
|1
|3
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|13.09
|17:00
|
Барыс – Динамо Мн
|- : -
|13.09
|19:30
|
Витязь – Лада
|- : -