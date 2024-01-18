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Сегодня, 02:48

Степанов: «Старался настраиваться как на обычный матч»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Северстали» Егор Степанов прокомментировал победу над «Трактором» (1:0 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. 23-летний форвард, который ранее выступал за челябинскую команду, забросил победный буллит.

«Старался настраиваться как на обычный матч. Всегда приятно было играть при полных трибунах, особенно на родном льду, но особо не думал об этом. Делал, что умею, и все получилось. Хорошо, что мы смогли победить.

Уход из «Трактора»? Насколько я знаю, в клубе сказали, что я не подхожу под концепцию. Поэтому мне пришлось уйти в другую команду», — цитирует «РБ Спорт» Степанова.

«Северсталь» с 59 очками занимает 6-е место в Западной конференции, а «Трактор» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 62 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/forvard-severstali-stepanov-v-traktore-skazali-chto-ya-ne-podhozhu-pod-kontseptsiyu/
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3 Сал. Юлаев 51 31 20 66
4 Автомобилист 54 30 24 66
5 Лада 53 26 27 63
6 Трактор 53 28 25 62
7 Ак Барс 51 29 22 60
8 Нефтехимик 53 21 32 51
9 Сибирь 52 21 31 51
10 Амур 51 21 30 50
11 Барыс 51 19 32 44
12 Адмирал 51 15 36 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 34 17 72
2 Динамо М 51 34 17 72
3 СКА 52 34 18 70
4 Спартак 53 31 22 69
5 Торпедо 51 30 21 63
6 Северсталь 51 26 25 59
7 ЦСКА 51 26 25 56
8 Динамо Мн 51 23 28 51
9 Куньлунь РС 54 17 37 40
10 Витязь 51 16 35 38
11 Сочи 52 15 37 36
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