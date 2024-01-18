Степанов: «Старался настраиваться как на обычный матч»

Нападающий «Северстали» Егор Степанов прокомментировал победу над «Трактором» (1:0 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. 23-летний форвард, который ранее выступал за челябинскую команду, забросил победный буллит.

«Старался настраиваться как на обычный матч. Всегда приятно было играть при полных трибунах, особенно на родном льду, но особо не думал об этом. Делал, что умею, и все получилось. Хорошо, что мы смогли победить.

Уход из «Трактора»? Насколько я знаю, в клубе сказали, что я не подхожу под концепцию. Поэтому мне пришлось уйти в другую команду», — цитирует «РБ Спорт» Степанова.

«Северсталь» с 59 очками занимает 6-е место в Западной конференции, а «Трактор» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 62 очка.