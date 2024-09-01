Да Коста сравнил Илью Набокова с Сорокиным: «Они очень спокойны, не психуют после пропущенных голов»

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста в интервью «СЭ» прокомментировал игру вратаря «Металлурга» Ильи Набокова.

— Что скажете о «Металлурге»? Чем эта команда выделялась?

— Это очень быстрая команда. Играла быстро и умно, хорошо двигала шайбу. Самое главное, что они очень быстрые.

— Что не получилось в седьмой игре с «Металлургом»?

— Не знаю. Просто играли две команды, которые очень хорошо проводили плей-офф. «Металлург» выиграл Кубок — этим все сказано. Мы тоже играли хорошо, но иногда не хватало удачи.

— Вратарь Илья Набоков вас впечатлил?

— Он очень хорошо играл в плей-офф. И у нас Евгений Аликин тоже много выручал. Наши вратари нам тоже очень много помогают.

— Набокова можно сравнить с Ильей Сорокиным, когда он играл за ЦСКА?

— Да. Он и Сорокин очень спокойны. У них нет лишних нервов. После пропущенных голов они не психуют, не падают духом.