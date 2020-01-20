Стефан Да Коста: «Грецкий забил гол в Матче звезд, значит, не зря сюда попал»
07:41
Нападающий «Локомотива» Стефан Да Коста поделился мнением об участии форварда минского «Динамо» в Матче звезд КХЛ. Он был выбран по итогам голосования болельщиков.
— Он забил гол в Матче звезд, значит, не зря сюда попал, — цитируют «Известия» Да Косту— Мы, конечно, немного пошутили по поводу сходства его фамилии с такой легендой, но в целом позитивно восприняли его игру. Он хороший парень и качественный хоккеист, поэтому было приятно быть с ним в одной команде.
Дополнительная информация
https://iz.ru/966038/aleksei-fomin/gretckii-oreshek-chem-udivili-moskvichei-zvezdy-kkhl
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...