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Стефан Да Коста: «Грецкий забил гол в Матче звезд, значит, не зря сюда попал»

07:41
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Нападающий «Локомотива» Стефан Да Коста поделился мнением об участии форварда минского «Динамо» в Матче звезд КХЛ. Он был выбран по итогам голосования болельщиков.

— Он забил гол в Матче звезд, значит, не зря сюда попал, — цитируют «Известия» Да Косту— Мы, конечно, немного пошутили по поводу сходства его фамилии с такой легендой, но в целом позитивно восприняли его игру. Он хороший парень и качественный хоккеист, поэтому было приятно быть с ним в одной команде.

Дополнительная информация

https://iz.ru/966038/aleksei-fomin/gretckii-oreshek-chem-udivili-moskvichei-zvezdy-kkhl

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