Ставровский: «Сочи» не хватило свежести в матче со СКА»
23:30
Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:2).
«Напряженная игра, очень энергозатратная. Ребята сражались, молодцы, но без голов никого не выиграть, к сожалению. Прошлый матч был очень энергозатратным, отдали много и эмоциональных, и физических сил, поэтому сегодня не хватило свежести», — цитирует Ставровского официальный сайт КХЛ.
Дубль в составе победителей оформил Йоонас Кемппайнен.
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