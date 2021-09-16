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Ставровский: «Сочи» не хватило свежести в матче со СКА»

23:30
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Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:2).

«Напряженная игра, очень энергозатратная. Ребята сражались, молодцы, но без голов никого не выиграть, к сожалению. Прошлый матч был очень энергозатратным, отдали много и эмоциональных, и физических сил, поэтому сегодня не хватило свежести», — цитирует Ставровского официальный сайт КХЛ.

Дубль в составе победителей оформил Йоонас Кемппайнен.

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Александр Кравченко все материалы автора

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