Ставровский считает, что болельщикам понравился бы матч с «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Кирилл Ставровский оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (6:5 ОТ).

«Очень интересная игра с обилием заброшенных шайб, зрителям бы точно понравилось, если бы они могли присутствовать на трибунах, — цитирует специалиста официальный сайт «Сочи». — Плохо начали первый период, не попали в скорость соперника, допустили много индивидуальных ошибок, но ребята молодцы, вышли на третий период и вытащили игру. Им спасибо за это».

В составе победителей дубль сделал Юрий Александров. Решающую шайбу в овертайме забросил Игорь Руденков.