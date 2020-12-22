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Ставровский считает, что болельщикам понравился бы матч с «Динамо»

00:16
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Главный тренер «Сочи» Кирилл Ставровский оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (6:5 ОТ).

«Очень интересная игра с обилием заброшенных шайб, зрителям бы точно понравилось, если бы они могли присутствовать на трибунах, — цитирует специалиста официальный сайт «Сочи». — Плохо начали первый период, не попали в скорость соперника, допустили много индивидуальных ошибок, но ребята молодцы, вышли на третий период и вытащили игру. Им спасибо за это».

В составе победителей дубль сделал Юрий Александров. Решающую шайбу в овертайме забросил Игорь Руденков.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Evgenij-Stavrovskij-i-Kirill-Petkov-o-matche-v-Rige-10402

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