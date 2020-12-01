Ставровский прокомментировал поражение «Сочи» в матче с «Барысом»

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал поражение от «Барыса» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра была хорошей. Единственный момент, игру нам сломали два удаления в первом периоде. Это немножко подкосило нас. Потом ребята выбрались, но не смогли забить. Хотя, я считаю, играли очень неплохо»", — цитирует Ставровского официальный сайт клуба.

Казахстанский клуб идет на девятом месте в Восточной конференции, сочинцы занимают 10-ю строчку на «Западе».