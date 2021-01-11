Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:4).

«К сожалению, мы опять провалили первый период. Потом игра, я считаю, выровнялась, но нам не хватило времени, чтобы догнать соперника. Будем разбираться с этим. Что нужно сделать для победы? Забить больше, чем соперник, и не пропустить», — приводит слова Ставровского официальный сайт КХЛ.