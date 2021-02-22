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Ставровский — о поражении от «Автомобилиста»: «Дали хороший бой мастеровитому сопернику»

05:34
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Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:4 Б).

«Очень интересная игра, болельщикам должна была понравиться, дали хороший бой мастеровитому сопернику, ребята молодцы. Первый период уступили, два периода играли здорово, дважды вытащили матч на последней минуте. Показывает, что ребята с характером. В овертайме были шансы у обеих команд», — приводит слова Ставровского официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Автомобилист» с 66 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Сочи» с 37 очками — на 10-й строчке Запада.

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