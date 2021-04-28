Стась сыграет в шестом матче серии против ЦСКА
18:09
Стали известен состав омского «Авангарда» и на шестой матч финала Кубка Гагарина против ЦСКА. В состав «Ястребов» вернулся нападающий Андрей Стась.
4 дня назад он был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение. Об этом рассказывал главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.
Счет в серии: 3-2 в пользу «Авангарда».
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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры
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