Стась сыграет в шестом матче серии против ЦСКА

Стали известен состав омского «Авангарда» и на шестой матч финала Кубка Гагарина против ЦСКА. В состав «Ястребов» вернулся нападающий Андрей Стась.

Состав на шестой матч серии уже тут! ? pic.twitter.com/Hj0RwKDuRo — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021

4 дня назад он был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение. Об этом рассказывал главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Счет в серии: 3-2 в пользу «Авангарда».