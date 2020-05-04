Стась рад, что остался в «Авангарде»

Форвард «Авангарда» Андрей Стась заявил, что рад остаться в команде. Ранее он подписал контракт на один год.

«Изначально были переговоры насчет того, чтобы остаться, — цитирует игрока официальный сайт клуба. — Очень хотелось продолжать играть в такой хорошей команде с большими амбициями. Приоритет был «Авангарду», и я очень рад, что получилось остаться. У каждого в системе Боба (Хартли — Прим. «СЭ») есть своя роль, и на это отводится игровое время. Просто стараюсь все делать как можно качественнее и тем самым заслужить доверие тренера. Переживал ли я из-за количества очков? Думаю, любой хоккеист хочет набирать как можно больше очков, больше помогать этим команде. Не скажу, что я сильно «грузился», но все равно немножко давило, особенно с этим первым голом в сезоне. Ребята поддерживали, шутили по-доброму, и никаких проблем с этим не было».

В прошедшем сезоне Стась принял участие во всех 68 матчах «ястребов». Набрал 4 (2+2) очка, выиграл 60 вбрасываний, заблокировал 34 броска, провел 44 силовых приема. Среднее время за матч на площадке — 13 минут.