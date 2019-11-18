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Стась получил денежный штраф за удар клюшкой

08:47
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата между минским «Динамо» и «Авангардом» (1:2 ОТ). В третьем периоде встречи удаление до конца матча за удар соперника клюшкой получил нападающий омичей Андрей Стась, сообщает официальный сайт лиги.

— На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Андрея Стася по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой»), подвергнуть денежному штрафу, — говорится в сообщении.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/11/18/459516.html

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