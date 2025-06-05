Стась подписал однолетний контракт с минским «Динамо»

Минское «Динамо» объявило о подписании однолетнего контракта с нападающим Андреем Стасем.

36-летний белорус играет за «Динамо» с 2023 года. Ранее он выступал за клуб с 2008 по 2014 год и в сезоне-2016/17.

Стась в сезоне-2024/25 провел 54 матча в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 13 (5+8) очков.