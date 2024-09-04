Стартует второй сезон FONBET OVERTIME. Новые герои матчей и новые акции для болельщиков
В 17-м сезоне КХЛ-2024/25 лига совместно с титульным партнером FONBET продолжит обращать внимание спортивного сообщества на ключевые моменты матчей в рамках проекта FONBET OVERTIME, а болельщики — выбирать своих героев.
FONBET OVERTIME был запущен перед стартом сезона-2023/24 с целью подчеркнуть особенное значение дополнительного времени в хоккее. Нерв игры, готовой остановиться в любую секунду, непередаваемые эмоции спортсменов и болельщиков на ледовых аренах и у экранов — овертайм и буллитная серия для многих являются любимым отрезком хоккейного матча. Игрок, определивший исход встречи, становится героем FONBET OVERTIME. По итогам сезона победитель голосования в социальных сетях и на fonbet.khl.ru становится лучшим из лучших — Героем года.
Чтобы увековечить яркие игровые моменты, была выпущена лимитированная коллекция хоккейных карточек работы современных российских художников. На церемонии закрытия сезона FONBET Чемпионата КХЛ-2023/24 Героем года был признан нападающий Василий Атанасов («Торпедо»).
В сезоне-2023/24 было сыграно 195 овертаймов, чаще остальных команд в них принимали участие хоккеисты московского «Динамо» (24). Рулевой бело-голубых Алексей Кудашов стал самым побеждающим в овертаймах тренером (16). Самым эффективным игроком стал нападающий омского «Авангарда» Рид Буше, на его счету шесть решающих шайб в овертайме и победный буллит. Голкипер Даниил Исаев стал главным специалистом по победам в своем амплуа (10).
В новом сезоне проект расширяется: теперь болельщики смогут не только участвовать в розыгрыше ценных призов и фрибетов, но и копить баллы, делая ставки на FONBET OVERTIME, и выигрывать лимитированный мерч проекта.
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|Восточная конференция
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|Автомобилист
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|Авангард
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|Сал. Юлаев
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|Ак Барс
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|Металлург Мг
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|Трактор
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|Сибирь
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|Западная конференция
|И
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|О
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|Локомотив
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|1
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|2
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|ЦСКА
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|3
|СКА
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|0
|0
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|4
|Витязь
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|0
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|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|8
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|9
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|11
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|4.09
|16:30
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Авангард – Сибирь
|2 : 1
|4.09
|17:00
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Автомобилист – Трактор
|3 : 2
|4.09
|17:30
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Барыс – Нефтехимик
|1 : 2 ОТ
|4.09
|19:00
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Торпедо – Северсталь
|- : -
|4.09
|19:00
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Витязь – Адмирал
|- : -
|4.09
|19:30
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Динамо М – Куньлунь РС
|- : -