Стартовал второй сезон шоу «Хороший гол: тренер». Героем первого выпуска стал Жерар Галлан

Доступна как оригинальная аудиодорожка, так и с озвучкой от студии «Кубик в кубе».

«Кинопоиск» продолжает создавать развлекательные шоу, которые помогают увидеть хоккей с необычного угла: в новом сезоне КХЛ-2025/26 в шоу «Хороший гол: тренер» зрителей по-прежнему ждут кадры из тренерской до и в перерыве матча, переговоры во время игры и, главное, очень много контента, который обычно не попадает в трансляцию и остается за кадром.

Главным героем первого эпизода «Хороший гол: тренер» нового сезона стал коуч «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан. Эта серия шоу будет доступна с альтернативной аудиодорожкой (18+) от «Кубика в кубе», которая озвучивала для «Кинопоиска» фильм «Джентльмены» и сериал «Голяк», а теперь передаст всю палитру эмоций канадского тренера.

Действие развернется на предсезонном матче ЦСКА — «Шанхай Дрэгонс»: Жерар Галлан только приступил к работе с командой и столкнулся с одним из сильнейших специалистов на этой стороне океана Игорем Никитиным. В выпуске можно послушать, как финалист Кубка Стэнли и чемпион мира со сборной Канады управляет игрой, выстраивает звенья и спорит с арбитрами — установки в раздевалке также попали в кадр. Бонус — теплое приветствие и рукопожатие от Игоря Никитина в конце выпуска.

В начале сентября также стартовал третий сезон шоу «Хороший гол» с микрофонами и камерами на судьях, новые серии которого будут выходить на протяжении всего сезона КХЛ-2025/26.