Стариков сравнил игру вратаря «Куньлуня» с хет-триком

Защитник «Куньлуня» Лев Стариков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:0).

«Невероятная по самоотдаче игра, хотелось бы отметить нашего вратаря. Думаю, если бы ему сегодня дали возможность сыграть в качестве полевого игрока — он сделал бы хет-трик. Такой был у него уровень самоотдачи. Хотел бы поблагодарить ребят, которые отстояли в меньшинстве на последних минутах. Если говорить о моей шайбе — сделал паузу, обыграл соперника, увидел, что вратарь сидит на коленях, закрыл глаза и бросил», — приводит слова Старикова официальный сайт КХЛ.