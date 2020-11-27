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Стариков сравнил игру вратаря «Куньлуня» с хет-триком

23:42
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Защитник «Куньлуня» Лев Стариков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:0).

«Невероятная по самоотдаче игра, хотелось бы отметить нашего вратаря. Думаю, если бы ему сегодня дали возможность сыграть в качестве полевого игрока — он сделал бы хет-трик. Такой был у него уровень самоотдачи. Хотел бы поблагодарить ребят, которые отстояли в меньшинстве на последних минутах. Если говорить о моей шайбе — сделал паузу, обыграл соперника, увидел, что вратарь сидит на коленях, закрыл глаза и бросил», — приводит слова Старикова официальный сайт КХЛ.

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