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Старченко продлил контракт с «Барысом»

14:15
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«Барыс» продлил контракт с нападающим Романом Старченко. Одностороннее соглашение подписано на 2 года, сообщает официальный сайт клуба.

Роман Старченко является единственным игроком «Барыса», выступающим в составе казахстанской команды с момента создания Континентальной хоккейной лиги. В минувшем сезоне 33-летний нападающий провел 58 матчей, включая плей-офф, набрав 35 (18+17) очков. Всего в КХЛ на его счету 318 (176+142) очков в 634 играх.

В списке лучших снайперов в истории «Барыса» в КХЛ Старченко занимает третье место, уступая Найджелу Доусу (217) и Брэндону Боченски (179).

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Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/barys-i-starchenko-prodlili-kontrakt/

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