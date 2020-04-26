Старченко подтвердил, что может перейти в «Локомотив»

Нападающий Роман Старченко, чей контракт с «Барысом» истекает 30 апреля, рассказал, что рассматривает разные варианты продолжения карьеры. В том числе и с «Локомотивом», информирует Шайба.kz.

Ранее «СЭ» уже сообщал, что со следующего сезона казахстанцы не будут считаться в КХЛ легионерами. Однако об этом еще не объявлено официально.

Роман Старченко выступает в «Барысе» непрерывно с 2008 года. За 12 лет в составе клуба он провел 634 игры и записал в актив 318 (176+142) очков. В минувшем сезоне воспитанник Усть-Каменогорска сыграл 58 матчей и набрал 35 (18+17) очков.