Станислав Ярушин: "Моуринью в Балашихе выглядит неискренне. Зовите Гретцки или Ягра!"

Известный актер и телеведущий Станислав Ярушин в разговоре с корреспондентом "СЭ" поделился мнением относительно приезда португальского футбольного тренера Жозе Моуринью в Балашиху на матч регулярного чемпионат КХЛ "Авангард" – СКА.

– Появление Моуринью в Балашихе – неискренняя история, и это чувствуется, – заявил Ярушин. – Жозе даже не понимает, где находится. Не думаю, что в Москве он по работе. В этом сезоне "Авангард" делает крутые истории в североамериканском стиле. Но почему бы не позвать не Уэйна Гретцки или Марио Лемье, Мессье или Бродера? Ягр лучше бы подошел на эту роль, ведь он – знаковый хоккеист для Омска. Когда мы организовывали приезд Бобровского в Челябинск, весь город пришел на него посмотреть. Может, мне не слишком интересен футбол, но не лучше ли пригласить Станислава Черчесова? Вместо тренера, которого уволили из "Манчестер Юнайтед". (Евгений Белоусов)

Все о КХЛ – здесь