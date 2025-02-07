Ярушин: «При Гру «Трактор» стал играть в быстрый хоккей»

Российский актер Станислав Ярушин считает, что с приходом канадского тренера Бенуа Гру «Трактор» стал играть в быстрый хоккей.

«Трактор» стал быстрее. Тому подтверждение — первое место в Восточной конференции. На сегодняшнего тренера, наверное, скептически смотрели перед сезоном. Я всегда говорю: «Дайте возможность человеку поработать, проявит себя, и тогда можно будет делать выводы.

При Гру команда стала играть в быстрый хоккей. Виталька Кравцов даже выходит в меньшинстве, принимает шайбы на себя. У него огромное количество заблокированных бросков. Он никогда так не играл, наверное.

Игроки стали по-другому играть. Интересно наблюдать за этим. Плей-офф все покажет. Бывало, занимали первое место в регулярке и вылетали в первом раунде», — цитирует Legalbet Ярушина.