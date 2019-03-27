Станислав Галиев: "У меня только одно желание - остаться в "Ак Барсе"

Нападающий "Ак Барса" Станислав Галиев сказал, что он хотел бы остаться в команде. 30 апреля он станет ограниченно свободным агентом.

– Желание только одно – остаться в "Ак Барсе".

– То есть, будете до последнего ждать предложения от клуба?

– А что мне еще остается, – цитирует Галиева "БИЗНЕС Online".

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего форварда 22 (10+12) очков в 59 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности +1. В плей-офф Галиев не набрал очков в четырех матчах.

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