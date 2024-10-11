Нападающий «Авангарда» Галиев: «В команде руки ни у кого не опускаются»
Нападающий «Авангарда» Станислав Галиев отметил, что у игроков команды не опускаются руки на фоне неудачного старта в сезоне.
«Привыкли ли к требованиям Звягина? Конечно, с первых дней все было понятно. Мы каждый день смотрим видео, он постоянно нам подсказывает, мы все разбираем. Думаю, вопросов по системе ни у кого нет. Руки ни у кого не опускаются. Если у тебя опустились руки, то можешь вещи собирать. Я вижу ребят в раздевалке, я в них верю. Я не могу никого упрекнуть в проблемах с самоотдачей. Мы бьёмся и стараемся», — приводит слова Галиева Metaratings.ru.
«Авангард» в 14 матчах нынешнего сезона регулярного чемпионата КХЛ набрал 11 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче омичи сыграют на выезде с «Металлургом». Матч состоится 12 октября.
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|Авангард
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|5
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|11
|11
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|9
|10
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|12
|7
|11.10
|19:00
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Северсталь – Куньлунь РС
|- : -
|11.10
|19:00
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Нефтехимик – Сибирь
|- : -