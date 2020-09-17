Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1). Галиев забил гол и отдал две голевых передачи, а его партнер по звену Данис Зарипов набрал 4 (2+2) очка.

— Сегодня, как и ожидалось, хороший матч на высоких скоростях, — цитирует официальный сайт «Ак Барса» Галиева. — Много силовой борьбы. Сначала выстояли одно удаление, но во втором пропустили. Несмотря на это, не опустили голову, начали работать. Но молодцы — проявили характер, дожали во втором периоде. Данис забил такой важный гол, и в третьем периоде было спокойнее.

— Можете вспомнить передачу на Зарипова с подкидочкой?

— Шайба прыгала, не мог ее просто выкинуть — был бы проброс. Пришлось так делать. Удачно, что все так сложилось: краем взгляда увидел Даниса и накинул ему на ход. Чутье подсказало, что надо остаться на льду, чтобы заработать плюсик. Он мастер игры один на один, это его хлеб. Спасибо ему за «+1».

— Сегодня были проданы все билеты на матч. Ощутили поддержку?

— На дерби всегда аншлаг. Приятно, что даже в таких условиях допускают 50 процентов зрителей. Это безумная поддержка для нас, мы любим, ценим и уважаем наших болельщиков. За баннеры перед играми им спасибо.