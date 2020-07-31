Станислав Галиев: «Непривычно играть при пустых трибунах. Пустота, эхо на льду»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Нефтехимиком» (3:2). Игра состоялась при пустых трибунах на «Татнефть-Арене», Галиев стал автором дубля.

— Непривычно играть при пустых трибунах, это сразу же бросается в глаза, — цитирует официальный сайт «Ак Барса» Галиева. — Такая пустота, эхо на льду. В целом, довольна сложная игра, первая за 4-5 месяцев. Очень хотелось сыграть, ждали этого. Обидно, что проиграли, но молодцы, что поборолись. Много удалений было, где-то не успевали, где-то под нагрузкой, возможно. Завтра будем стараться брать реванш.

— Как вам игралось с Да Костой и Азеведо?

— Хорошие, мастеровитые ребята. Немного не получалось у нас, потому что мало «5 на 5» играли — то большинство, то меньшинство. Если завтра нас оставят вместе, постараемся сыграть лучше и забить в равных составах.

— Может, на арене нужно включить интершум с прошлых матчей, чтобы создавалось ощущение присутствия болельщиков?

— Даже не знаю, как это будет выглядеть. Когда ты выходишь на лед — ты сконцентрирован на игре. Если включать в каких-то игровых паузах, то, возможно, что-то бы и изменилось. Можно попробовать, почему бы и нет. Хуже не будет точно.

— Что помогло вам дважды забить из примерно одной и той же позиции?

— Партнеры вывели на позицию. Старался так открыться, чтобы быть незаметным для соперника. Здорово, что два раза попал. В концовке попал в перекладину, мог сравнять счет. Так что, не все так идеально.