Станислав Галиев: "Не сказал бы, что "Ак Барс" играл плохо"

Форвард "Ак Барса" Станислав Галиев после домашнего поражения от "Трактора" (1:2) поделился эмоциями от игры и рассказал, что не думает о том, кто попадется "Ак Барсу" в плей-офф.

- Я бы не сказал, что мы играли плохо. У нас сегодня было хорошее движение, хороший настрой. Надо отдать должное "Трактору". Они сегодня играли цепко и надежно в защите. Здорово сыграл вратарь. Может быть мы где-то не доставляли шайбу до ворот так, как надо. Сейчас такое время, что любому голкиперу сложно забить обычным броском.

- В таблицу уже смотрите?

- Вы про соперника по плей-офф? Мне без разницы с кем играть. Там все команды сильные, все равны.

- Впереди игра с "Автомобилистом".

- Да, мы обыграли их два раза, но это будет тяжелая игра. Уверен, что будет высокий уровень и зрители останутся довольны (Артур Еникеев).

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