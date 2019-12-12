Форвард Станислав Чистов завершил карьеру. Об этом сообщил спортивный директор клуба ВХЛ «Лада» Владимир Кречин. Ранее в СМИ появилась информация, что 36-летний форвард может продолжить карьеру в Тольятти.

— У нас были на него планы, но в конце сезона он сказал, что его пригласили в «Челмет» на двусторонний контракт, с возможностью играть в «Тракторе», — цитирует официальный сайт «Лады» Кречина. — Ну и как местный, он согласился сразу. Мы тогда и перестали рассчитывать на него, закрыли возрастные позиции другими игроками. И когда — не знаю, почему, но ему в итоге отказали в последний момент — он позвонил в «Ладу», у нас весь лимит уже был выбран.

— Он ведь без команды сейчас? Чем занимается, знаете?

— Да, закончил. Он очень бы хотел поиграть, и если бы не было этого «29+», мы бы с удовольствием его взяли — он просто прекрасно отыграл плей-офф, к нему было меньше всего вопросов. А так — у него есть пара бизнесов, ими занимается.

В России Чистов защищал цвета таких клубов, как «Авангард», магнитогорский «Металлург», «Трактор», «Локомотив», «Автомобилист» и «Спартак». Также он выступал в НХЛ в составе «Анахайма» и «Бостона».