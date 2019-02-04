23:10 4 февраля | Хоккей — КХЛ

Станислав Черчесов: "Моуринью чувствует себя нормально"

Обсудить
0

Главный тренер сборной России  Станислав Черчесов заявил, что португальский специалист Жозе Моуринью чувствует себя нормально после падения во время матча регулярного чемпионата КХЛ между "Авангардом" и СКА. Экс-рулевой "Манчестер Юнайтед" выполнил символическое вбрасывание, а затем поскользнулся на ковре. Черчесов также присутствовал на этой встрече. 

С Жозе все нормально, волноваться не надо, - приводит ТАСС слова Черчесова. - Я только что набрал Эдуарду Безуглову (главному врачу сборной России по футболу - прим. "СЭ"), он провел с ним консультацию, поэтому я думаю, что все будет нормально.

Моуринью в настоящее время находится без клуба - он был уволен из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года. 

Все о КХЛ - здесь 

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6077788

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ