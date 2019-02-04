Станислав Черчесов: "Моуринью чувствует себя нормально"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что португальский специалист Жозе Моуринью чувствует себя нормально после падения во время матча регулярного чемпионата КХЛ между "Авангардом" и СКА. Экс-рулевой "Манчестер Юнайтед" выполнил символическое вбрасывание, а затем поскользнулся на ковре. Черчесов также присутствовал на этой встрече.

- С Жозе все нормально, волноваться не надо, - приводит ТАСС слова Черчесова. - Я только что набрал Эдуарду Безуглову (главному врачу сборной России по футболу - прим. "СЭ"), он провел с ним консультацию, поэтому я думаю, что все будет нормально.

Моуринью в настоящее время находится без клуба - он был уволен из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года.

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