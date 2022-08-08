КХЛ установила время начала матча Кубка Открытия

КХЛ установила время начала первого матча сезона-2022/23, в котором за Кубок Открытия сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и финалист «Металлург».

Игра состоится 1 сентября, начало в 19.00 по московскому времени, сообщает сайт КХЛ.

Также лига установила время начала двух домашних матчей «Витязя». Матчи «Витязь» — «Авангард» и «Витязь» — «Сибирь», которые состоятся 3 и 25 сентября соответственно, начнутся в 14.00 по московскому времени.