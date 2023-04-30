Стало известно, увеличится ли бюджет «Адмирала» в новом сезоне

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» прокомментировал информацию об увеличении бюджета клуба на сезон-2023/24.

— Изменится ли бюджет «Адмирала»? Планируется качественное повышение?

— Бюджет увеличится, но не так кардинально, как заявляет «Амур» о 900 миллионах. Увеличение будет, но не такое значительное.

— Денег, которые вам добавят, не хватит, чтобы претендовать на статусных игроков? «Амур» делал предложения Ткачеву, Толчинскому.

— Таких предложений от нас не будет. Это внесет дисбаланс в команду. Если один игрок будет получать 80 миллионов, а остальные по 10-20, — это приведет к дисбалансу. Надо создавать сбалансированную команду и отталкиваться от своих финансовых возможностей.

— Каким видите верхний предел зарплаты в «Адмирале», чтобы избежать дисбаланса?

— У нас уже есть Никита Серебряков с зарплатой 47 миллионов. Где-то в этом районе. Понятно, что Никита заслужил эти деньги. Рынок диктует свои условия. Не будет такого, что в команде пять человек получают по 50 миллионов. Не хватит наших финансовых возможностей. Может быть, один-два игрока будут с такими зарплатами.

«Адмирал» дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором проиграл «Ак Барсу» (2-4).

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