Стало известно состояние защитника «Металлурга» Еременко, получившего перелом бедренной кости

По информации «СЭ», защитник «Металлурга» Владислав Еременко переведен в общую палату.

18 декабря хоккеист получил перелом бедренной кости в матче с «Автомобилистом». Еременко перенес операцию в Магнитогорске и сейчас остается под наблюдением врачей.

25-летний Еременко в этом сезоне набрал 7 (3+4) очков в 33 матчах.