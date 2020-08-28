Стало известно, сколько зрителей смогут посетить матчи московского «Динамо» в КХЛ

В пресс-службе московского «Динамо» рассказали, сколько болельщиков планируют пустить на домашние матчи регулярного чемпионата-2020/21.

— Билетная программа запустится с 1 сентября. Из-за пандемии коронавируса мы вынуждены жить в определенных рамках, которые устанавливает законодательство Московского региона. Согласно этому законодательству, мы будем продавать немногим более 20 процентов от вместимости арены. В первую очередь, у нас получат приоритет на выкуп билетов владельцы абонементов на прошлый сезон. Их у нас было порядка 1800 человек. Остальные билеты — кто успел, тот купил. Естественно, мы просчитываем варианты, если все ограничения снимут или же их ужесточат. В этом плане мы готовимся ко всему, — отметил руководитель пресс-службы московского «Динамо» Михаил Кравченко.

Первый матч на родном льду «Динамо» проведет 7 сентября против «Спартака». Вместимость домашней «ВТБ Арены» — 10495 зрителей. Средняя посещаемость в сезоне-2019/20 составила 6387 человек. (Михаил Скрыль)