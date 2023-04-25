Стало известно, сколько Чибисов будет зарабатывать в «Тракторе»

Нападающий Андрей Чибисов согласовал контракт с «Трактором».

Как стало известно «СЭ», зарплата Чибисова по этому контракту составит 60 миллионов рублей в год.

В сезоне-2022/23 Чибисов набрал 27 (13+14) очков в 58 матчах за магнитогорский «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф у 30-летнего россиянина два голевых паса в девяти играх.