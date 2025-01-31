Стало известно о самочувствии Ги Буше после аварии

«СЭ» стало известно о состоянии здоровья главного тренера «Авангарда» Ги Буше после аварии.

По информации Mash, Буше попал в аварию по пути на игру регулярного чемпионата КХЛ против казахстанского «Барыса».

«С Ги Буше все в порядке, он на арене и готовится к матчу», — сказал «СЭ» источник.

«Авангард» на данный момент провел 48 игр и расположился на шестой строчке Восточной конференции, имея в активе 53 очка.