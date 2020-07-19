Стало известно, когда КХЛ представит календарь на следующий сезон

КХЛ на официальном сайте сообщила о том, когда будет опубликован итоговый календарь турнира.

— Календарь нового сезона КХЛ будет представлен после утверждения состава участников сезона 2020/21, — говорится в сообщении. — КХЛ завершила разработку нескольких вариантов календаря следующего регулярного чемпионата в зависимости от числа участников.

Совет директоров, на котором будет утвержден состав участников сезона 2020/21, начнется на следующей неделе, по его завершению состоится презентация календаря нового сезона. Клубы и болельщики смогут узнать расписание матчей следующего чемпионата до конца июля.

Кроме этого, в середине августа начнется заявочная кампания клубов КХЛ на сезон 2020/2021. По традиции Лига индивидуально пригласит каждый клуб для подачи документов. КХЛ полностью готова к старту чемпионата 2 сентября.