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Стало известно, когда КХЛ представит календарь на следующий сезон

09:21
Новый сезон КХЛ. Фото "СЭ"
Новый сезон КХЛ. Фото "СЭ"

КХЛ на официальном сайте сообщила о том, когда будет опубликован итоговый календарь турнира.

— Календарь нового сезона КХЛ будет представлен после утверждения состава участников сезона 2020/21, — говорится в сообщении. — КХЛ завершила разработку нескольких вариантов календаря следующего регулярного чемпионата в зависимости от числа участников.

Совет директоров, на котором будет утвержден состав участников сезона 2020/21, начнется на следующей неделе, по его завершению состоится презентация календаря нового сезона. Клубы и болельщики смогут узнать расписание матчей следующего чемпионата до конца июля.

Кроме этого, в середине августа начнется заявочная кампания клубов КХЛ на сезон 2020/2021. По традиции Лига индивидуально пригласит каждый клуб для подачи документов. КХЛ полностью готова к старту чемпионата 2 сентября.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/07/19/470893.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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