Стало известно, как руководители клубов КХЛ оценивают отсутствие Романа Ротенберга в лиге

Руководители клубов FONBET КХЛ считают, что отсутствие Романа Ротенберга в текущей работе в сезоне-2025/26 негативно сказывается на лиге. Голосование прошло в рамках традиционного опроса «СЭ» среди функционеров команд. Девять респондентов на вопрос: «Отсутствие Романа Ротенберга для лиги — это...» — ответили «плохо», еще четверо — «хорошо», трое воздержались от голосования, еще двое заявили, что «ничего не изменилось».

В анонимном опросе «СЭ» приняли участие руководители 18 клубов. Проигнорировали голосование представители «Локомотива», СКА, «Северстали» и минского «Динамо». Проект проводится четвертый год подряд.