Стало известно имя нового генерального директора «Салавата Юлаева»

Новым генеральным директором «Салавата Юлаева» станет Ринат Баширов. Ранее он занимал должность президента клуба, сообщает Telegram-канал Taipov-Hockey.

Баширов не занимался большим объемом работы в клубе. Он отвечал за связь между руководителями «Салавата Юлаева» и правительством Республики Башкортостан.

Александр Курносов покинет должность генерального директора «Салавата Юлаева» после возвращения из отпуска.