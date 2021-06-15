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Стало известно имя нового генерального директора «Салавата Юлаева»

19:34
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Новым генеральным директором «Салавата Юлаева» станет Ринат Баширов. Ранее он занимал должность президента клуба, сообщает Telegram-канал Taipov-Hockey.

Баширов не занимался большим объемом работы в клубе. Он отвечал за связь между руководителями «Салавата Юлаева» и правительством Республики Башкортостан.

Александр Курносов покинет должность генерального директора «Салавата Юлаева» после возвращения из отпуска.

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Иван Шитик все материалы автора
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