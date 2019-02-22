Стали известны все участники плей-офф КХЛ от Западной конференции

Определился состав участников плей-офф КХЛ от Западной конференции.

Ими стали ЦСКА, СКА, "Локомотив", "Йокерит", московское "Динамо", "Сочи", "Спартак" и "Витязь". В первом раунде Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с "Витязем", СКА сойдется со "Спартаком", "Йокерит" померяется силами с динамовцами, а "Локомотив" поборется за выход в следующую стадию с "Сочи".

Первые матчи плей-офф состоятся 25, 26, 27 и 28 февраля, затем команды поменяются площадками и сыграют третью и четвертую встречи 1, 2, 3 и 4 марта.

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