Стали известны все участники плей-офф КХЛ-2025 в Западной конференции

«Торпедо» стало последней командой в Западной конференции, которая обеспечила себе участие в Кубке Гагарина-2025.

В субботу, 8 марта, нижегородцы дома обыграли «Спартак» (3:0) и лишили «Куньлунь» математических шансов на выход в плей-офф КХЛ.

Таким образом, в Западной конференции в плей-офф сыграют: «Локомотив», московское и минское «Динамо», ЦСКА, «Спартак», «Северсталь», СКА и «Торпедо».