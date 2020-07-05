Стали известны все участники Кубка губернатора Челябинской области
5 июля 2020, 18:11
«Трактор» объявил всех участников традиционного межсезонного турнира Кубок губернатора Челябинской области, сообщает сайт челябинцев.
Хозяевам турнира конкуренцию составят екатеринбургский «Автомобилист», нижнекамский «Нефтехимик» и новосибирская «Сибирь».
Все встречи пройдут на льду арены имени Валерия Белоусова. Турнир пройдет с 23 по 26 августа.
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