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Стали известны все участники Кубка губернатора Челябинской области

5 июля 2020, 18:11
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«Трактор» объявил всех участников традиционного межсезонного турнира Кубок губернатора Челябинской области, сообщает сайт челябинцев.

Хозяевам турнира конкуренцию составят екатеринбургский «Автомобилист», нижнекамский «Нефтехимик» и новосибирская «Сибирь».

Все встречи пройдут на льду арены имени Валерия Белоусова. Турнир пройдет с 23 по 26 августа.

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/?id=25012

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