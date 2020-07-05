Стали известны все участники Кубка губернатора Челябинской области

«Трактор» объявил всех участников традиционного межсезонного турнира Кубок губернатора Челябинской области, сообщает сайт челябинцев.

Хозяевам турнира конкуренцию составят екатеринбургский «Автомобилист», нижнекамский «Нефтехимик» и новосибирская «Сибирь».

Все встречи пройдут на льду арены имени Валерия Белоусова. Турнир пройдет с 23 по 26 августа.