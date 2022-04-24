Стали известны составы команд на четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Состав ЦСКА:

Вратарь: Федотов (Рейдеборн);

Дальбек — Нестеров, Слепышев — Андронов — Плотников;

Киселевич — Диц, Окулов — Каменев — Григоренко;

Сергеев — Провольнев, Карнаухов — Светлаков — Соркин;

Гилмор, Панкратов — Мингачёв — Абрамов.

Отметим, что у армейцев встречу пропустит 41-летний нападающий Александр Попов.

Состав «Металлурга»:

Вратарь: Кошечкин (Налимов);

Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Коростелёв;

Хабаров — Хультстрём, Лайпсик — Майе — Голдобин;

Дронов — Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;

Николаев, Коробкин — Неколенко — Виделль; Юров.

Счет в серии: 2-1 в пользу «Металлурга».