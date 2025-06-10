Стали известны составы команд НХЛ и КХЛ на «Матче года»
Организаторы благотворительного «Матча года» объявили полные составы команд.
Игра, в которой примут участие российские хоккеисты НХЛ и КХЛ, пройдет 13 июля на «ЦСКА-Арене» в Москве.
Среди игроков НХЛ в матче, в частности, сыграют форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который в сезоне-2024/25 побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, голкипер «Флориды» и двукратный обладатель «Везина Трофи» Сергей Бобровский.
Команда Запада (НХЛ): Александр Овечкин («Вашингтон»), Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба — «Рейнджерс»), Дмитрий Орлов, Александр Никишин, Андрей Свечников (все — «Каролина»), Илья Любушкин («Даллас»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Владислав Гавриков, Андрей Кузьменко (оба — «Лос-Анджелес»), Павел Бучневич («Сент-Луис»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба — «Коламбус»), Артем Зуб («Оттава»), Дмитрий Куликов, Сергей Бобровский (оба — «Флорида»), Михаил Сергачев («Юта»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Илья Ковальчук, Василий Подколзин («Эдмонтон»), Александр Романов («Айлендерс»), Матвей Мичков («Филадельфия»).
Команда Востока (КХЛ): Александр Радулов («Локомотив»), Вадим Шипачев («Динамо» Минск), Никита Нестеров (ЦСКА), Максим Дорожко («Витязь»), Артем Галимов, Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин (все — «Ак Барс»), Николай Голдобин, Андрей Миронов, Павел Порядин (все — «Спартак»), Егор Яковлев, Илья Набоков (оба — «Металлург»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Владимир Ткачев, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (все — «Авангард»), Виталий Кравцов («Трактор»), Александр Волков.
Первая подобная игра состоялась в 2024 году. Тогда матч на «ЦСКА Арене» завершился вничью — 8:8.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|17
|13
|4
|27
|2
|Нефтехимик
|16
|9
|7
|20
|3
|Салават Юлаев
|17
|9
|8
|19
|4
|Барыс
|15
|9
|6
|18
|5
|Амур
|16
|8
|8
|17
|6
|Ак Барс
|16
|8
|8
|17
|7
|Сибирь
|16
|6
|10
|15
|8
|Автомобилист
|15
|6
|9
|14
|9
|Авангард
|14
|7
|7
|14
|10
|Трактор
|15
|6
|9
|13
|11
|Адмирал
|15
|5
|10
|13
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|15
|12
|3
|24
|2
|Локомотив
|15
|11
|4
|22
|3
|Северсталь
|16
|10
|6
|22
|4
|Торпедо НН
|15
|10
|5
|21
|5
|Спартак
|16
|9
|7
|20
|6
|Шанхай Дрэгонс
|14
|8
|6
|18
|7
|Динамо Мн
|16
|6
|10
|17
|8
|СКА
|15
|8
|7
|17
|9
|Динамо М
|18
|6
|12
|14
|10
|Лада
|16
|2
|14
|8
|11
|Сочи
|14
|3
|11
|6
|17.10
|10:00
|Амур – Салават Юлаев
|3 : 4
|17.10
|13:30
|Сибирь – Барыс
|- : -
|17.10
|17:00
|Сочи – Локомотив
|- : -