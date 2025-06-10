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Стали известны составы команд НХЛ и КХЛ на «Матче года»

Алина Савинова
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Организаторы благотворительного «Матча года» объявили полные составы команд.

Игра, в которой примут участие российские хоккеисты НХЛ и КХЛ, пройдет 13 июля на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Среди игроков НХЛ в матче, в частности, сыграют форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который в сезоне-2024/25 побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, голкипер «Флориды» и двукратный обладатель «Везина Трофи» Сергей Бобровский.

Команда Запада (НХЛ): Александр Овечкин («Вашингтон»), Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба — «Рейнджерс»), Дмитрий Орлов, Александр Никишин, Андрей Свечников (все — «Каролина»), Илья Любушкин («Даллас»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Владислав Гавриков, Андрей Кузьменко (оба — «Лос-Анджелес»), Павел Бучневич («Сент-Луис»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба — «Коламбус»), Артем Зуб («Оттава»), Дмитрий Куликов, Сергей Бобровский (оба — «Флорида»), Михаил Сергачев («Юта»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Илья Ковальчук, Василий Подколзин («Эдмонтон»), Александр Романов («Айлендерс»), Матвей Мичков («Филадельфия»).

Евгений Малкин, Александр Овечкин и&nbsp;Дмитрий Орлов.Звезды НХЛ организовали матч против КХЛ. И он не разочаровал

Команда Востока (КХЛ): Александр Радулов («Локомотив»), Вадим Шипачев («Динамо» Минск), Никита Нестеров (ЦСКА), Максим Дорожко («Витязь»), Артем Галимов, Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин (все — «Ак Барс»), Николай Голдобин, Андрей Миронов, Павел Порядин (все — «Спартак»), Егор Яковлев, Илья Набоков (оба — «Металлург»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Владимир Ткачев, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (все — «Авангард»), Виталий Кравцов («Трактор»), Александр Волков.

Первая подобная игра состоялась в 2024 году. Тогда матч на «ЦСКА Арене» завершился вничью — 8:8.

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1 ЦСКА 15 12 3 24
2 Локомотив 15 11 4 22
3 Северсталь 16 10 6 22
4 Торпедо НН 15 10 5 21
5 Спартак 16 9 7 20
6 Шанхай Дрэгонс 14 8 6 18
7 Динамо Мн 16 6 10 17
8 СКА 15 8 7 17
9 Динамо М 18 6 12 14
10 Лада 16 2 14 8
11 Сочи 14 3 11 6
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