Стали известны составы команд НХЛ и КХЛ на «Матче года»

Организаторы благотворительного «Матча года» объявили полные составы команд.

Игра, в которой примут участие российские хоккеисты НХЛ и КХЛ, пройдет 13 июля на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Среди игроков НХЛ в матче, в частности, сыграют форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который в сезоне-2024/25 побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, голкипер «Флориды» и двукратный обладатель «Везина Трофи» Сергей Бобровский.

Команда Запада (НХЛ): Александр Овечкин («Вашингтон»), Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба — «Рейнджерс»), Дмитрий Орлов, Александр Никишин, Андрей Свечников (все — «Каролина»), Илья Любушкин («Даллас»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Владислав Гавриков, Андрей Кузьменко (оба — «Лос-Анджелес»), Павел Бучневич («Сент-Луис»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба — «Коламбус»), Артем Зуб («Оттава»), Дмитрий Куликов, Сергей Бобровский (оба — «Флорида»), Михаил Сергачев («Юта»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Илья Ковальчук, Василий Подколзин («Эдмонтон»), Александр Романов («Айлендерс»), Матвей Мичков («Филадельфия»).

Команда Востока (КХЛ): Александр Радулов («Локомотив»), Вадим Шипачев («Динамо» Минск), Никита Нестеров (ЦСКА), Максим Дорожко («Витязь»), Артем Галимов, Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин (все — «Ак Барс»), Николай Голдобин, Андрей Миронов, Павел Порядин (все — «Спартак»), Егор Яковлев, Илья Набоков (оба — «Металлург»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Владимир Ткачев, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (все — «Авангард»), Виталий Кравцов («Трактор»), Александр Волков.

Первая подобная игра состоялась в 2024 году. Тогда матч на «ЦСКА Арене» завершился вничью — 8:8.