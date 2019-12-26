Стали известны составы команд на Матч звезд
Определились составы команд на Фонбет Матч звезд КХЛ. Турнир пройдет 18 и 19 января.
Дивизион Боброва
Вратари: Юлиус Гудачек («Спартак»), Александр Самонов (СКА);
Защитники: Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), Микко Лехтонен («Йокерит»), Яков Рылов («Спартак»);
Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» Москва), Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва), Лаурис Дарзиньш («Динамо» Рига), Даниил Вовченко («Северсталь»), Владимир Ткачев (СКА).
Дивизион Тарасова
Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Илья Сорокин (ЦСКА);
Защитники: Илья Шинкевич («Витязь»), Чарлз Геноуэй («Торпедо»), Мэт Робинсон (ЦСКА);
Нападающие: Вячеслав Грецкий («Динамо» Минск), Кирилл Капризов (ЦСКА), Стефан Да Коста («Локомотив»), Александр Семин («Витязь»), Мальте Стремвалль (ХК «Сочи»).
Дивизион Харламова
Вратари: Тимур Билялов («Ак Барс»), Якуб Коварж («Автомобилист»);
Защитники: Кристиан Хенкель («Ак Барс»), Юрки Йокипакка («Сибирь»), Ник Бэйлен («Трактор»);
Нападающие: Найджел Доус («Автомобилист»), Сергей Мозякин («Металлург»), Данис Зарипов («Ак Барс»), Павел Порядин («Нефтехимик»), Павел Дацюк («Автомобилист»).
Дивизион Чернышева
Вратари: Юха Метсола («Салават Юлаев»), Игорь Бобков («Авангард»);
Защитники: Вячеслав Войнов («Авангард»), Даррен Диц («Барыс»), Адам Альмквист («Адмирал»);
Нападающие: Кирилл Семенов («Авангард»), Никита Сошников («Салават Юлаев»), Брэндон Ип («Куньлунь»), Гинек Зогорна («Амур»), Линус Умарк («Салават Юлаев»).